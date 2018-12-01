مصر | عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات متهم بـ"أحداث الطالبية" لـ5 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات متهم بـ"أحداث الطالبية" لـ5 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون تأجيل إعادة محاكمة متهم في "أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما ، لاتهامه بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر، لجلسة 5 يناير لتقديم المستندات والمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهيمن بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات وموادًا حارقة وخربوا أملاكا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابي وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية للخطر.



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