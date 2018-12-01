مصر | عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"إعلام الإخوان" لـ3 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"إعلام الإخوان" لـ3 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وذلك لجلسة 3 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد محمد عمار والسيد محمود محمد بسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ويحاكم في القضية كل من هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبي ونعمان السيد محمد .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه في عضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغيير للتحريض ضد موْسسات الدولة، ومدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليها تلك الجماعة، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصري للتغير عبر الـ" فيس بوك " وصفحتي "بكرة تسيبوا مصر" وشبكة أخبار ضد الانقلاب وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبار ومقاطع وصور تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد كما أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارًا كاذبة.

