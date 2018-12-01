كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق مع 4 متهمين لاختطافهم طفلا واحتجازه ببدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الشروق وبدر التحقيق مع 4 متهمين لاختطافهم طفلا، 15 سنة، واحتجازه والتعدي عليه بالضرب بمدينة بدر. وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من القبض على 4متهمين وهم "م.و "، ع.ك "، "ف ن "، و"أ.م" لاحتجازهم طفلا والتعدي عليه بالضرب بمدينة بدر وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | النيابة تحقق مع 4 متهمين لاختطافهم طفلا واحتجازه ببدر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .