مصر | المؤبد لمتهمين بتهمة قتل مسن بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لمتهمين بتهمة قتل مسن بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد على صاحب محل ألعاب ترفيهية وسمكري سيارات، وذلك في واقعة اتهامهما بقتل موظف بسبب رفضه خطبة المتهم الأول لابنته لسوء سمعته في المنطقة، حيث قام المتهم الأول بالتعرض لها في الشارع العام أمام المارة وقام بصفعها، فاستغاثت بوالدها الذي لقي مصرعه على أيدى المتهمين.

وتعود البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالي بوقوع جريمة قتل بمنطقة أرض الجنينة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم قوة أمنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود المجني عليه ويدعى "سيد. أ " موظف، غارقا في دمائه مفارقا الحياة.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية المقيدة برقم 3702 لسنة 2017 جنايات الزاوية الحمراء، قيام المتهمين وهم "ش.س" 26 سنة و"محمد.ع" وشهرته "دوكو" هارب بقتل المجني عليه "س.ا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وصمما على قتل المجني عليه وأعدا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش".

وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين كمنا للمجني عليه في المكان الذي أيقنا سلفا مروره منه وما إن ظفرا به حتى أطلقا صوبه عيارًا ناريًا قاصدين قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.

وقال شقيق المجني عليه "حسام" إنه أثناء تواجده بمحل عمله ترامى إلى سمعه دوي إطلاق أعيرة نارية، وبالتوجه إلى مكان إطلاق النار أبصر شقيقه متوفيا على الأرض.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة سببها الإصابة النارية الرشية بيسار البطن وما نتج عنها من كسر بعضمة الحوض اليسرى وتهتك بالأمعاء الدقيقة والأوعية الدموية بالطرف السفلى الأيسر وما نتج عنه من صدمة نزيفية.