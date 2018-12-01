شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يطالب بسرعة الانتهاء من إنشاء ستاد المنيا الرياضي.. ويتفقد مشروعات شبابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بزيارة لمحافظة المنيا، واستقبله المحافظ قاسم حسين، ومندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، حيث شملت الزيارة تفقد مشروعات شبابية بقيمة ٥٢٠ مليون جنية، منها العمل باستاد المنيا الرياضي، والذي تم العمل به منذ ٣ سنوات باعتماد ٥٠٠ مليون جنيه وشملت المرحله الأولى ١٢٤ مليون جنيه، والثانية ١٦٠ مليون جنيه، ويقوم بتنفيذ الأعمال مجلس الدفاع الوطني من خلال وزارة الدفاع.

استمع وزير الشباب لشرح تفصيلي من ممثل الشركة المنفذة لاستاد المنيا الرياضي، والتي تشمل مدرجات ومكاتب إدارية وحمام سباحة ومناطق خدمات رياضية وضبابية، وطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات ودخول الاستاد الخدمة العام المقبل.

كما قام الوزير بافتتاح ملعب مركز شباب مدينة المنيا بتكلفة مليون جنيه، وافتتاح حمام السباحة بنادي نصر الفكرية بأبو قرقاص بقيمه 4 مليون و٥٠٠ ألف جنيه، ويتضمن حمام سباحة تدريب، وحوض تدريبي للأطفال ومبنى إداري ونزل للشباب وقامت بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما افتتح ملعب وحمام سباحة مركز شباب ناصر ملوي بتكلفة ١٣ مليون جنيه، وافتتاح ملعب مركز شباب سفاي بمركز أبو قرقاص بتكلفة مليون جنيه.

فيما يعقد الوزير لقاء مع الشباب بمسرح ديوان عام المحافظة، وأيضًا لقاء منفرد مع أعضاء مجلس النواب.