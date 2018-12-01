شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الدقهلية يحيل مدير الاسقبال بمستشفى دكرنس ورئيسة التمريض للتحقيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استبعاد مدير الاستقبال بمستشفى دكرنس، ورئيسة التمريض بالمستشفى، وإحالتهم للتحقيق، بسبب الإهمال في أداء عملهم داخل المستشفى.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالدقهلية لمستشفى دكرنس المركزي، السبت، وفوجئ فور دخوله الاستقبال بحالة من الهرج والمرج، وإمساك المرضى وأهاليهم للأشعات وأنابيب تحاليل الدم بأيديهم وتجولهم داخل المستشفى بما يخالف برتوكولات الصحة، والتي تقضي بقيام الممرضات بحمل ملفات المرضى وجميع المستلزمات وحظر حملها من قبل المرضى وأسرهم.

ووبخ وكيل الوزارة، رئيس التمريض والممرضات على التخاذل في العمل وعدم أداء واجبهن، مؤكدًا وجود عدد كافي من الممرضات لأداء جميع المهام الموكلة لهن.

كما تبين خلال الزيارة سوء حالة الاستقبال وحجرة الأشعة الإنشائية، وطالب مجلس مدينة دكرنس بعمل مقايسة إنشائية فورًا للبدء في تطويرها وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وشدد وكيل الوزارة على حسن التعامل مع المرضى وتوفير المستلزمات والأدوية لهم، مضيفًا على هامش الزيارة أنه تم الاتفاق مع جمعية الأورمان على دعم مستشفى دكرنس بمبلغ 10 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز قسم الغسيل الكلوى والكلى الصناعية وقسم للحضانات، وجاري توفير المكان بالمستشفى للبدء فورًا في وضع الرسوم وتنفيذ المشروع.

وكيل صحة الدقهلية يحيل مدير الاسقبال بمستشفى دكرنس ورئيسة التمريض للتحقيق

وكيل صحة الدقهلية يحيل مدير الاسقبال بمستشفى دكرنس ورئيسة التمريض للتحقيق

وكيل صحة الدقهلية يحيل مدير الاسقبال بمستشفى دكرنس ورئيسة التمريض للتحقيق

وكيل صحة الدقهلية يحيل مدير الاسقبال بمستشفى دكرنس ورئيسة التمريض للتحقيق

وكيل صحة الدقهلية يحيل مدير الاسقبال بمستشفى دكرنس ورئيسة التمريض للتحقيق