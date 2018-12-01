شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: إجراءات التسجيل العقاري معقدة وتحتاج لتعديل قبل إصدار «التصالح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان والرئيس السابق للجنة، من الحكومة سرعة إرسال قانون التسجيل العقاري للبرلمان، لافتًا إلى أنه بمجرد خروج قانون التصالح في المخالفات للنور لابد أن يعقبه التسجيل العقاري حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تسجيل وحداتهم.

وأشار «محمود» في بيان أصدره، السبت، إلى أن تأخر التسجيل العقاري سيكون سببًا في ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، وذلك لأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقاري المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التي قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القانون الحالي لابد أن يكون جاذبً للمواطنين ويعالج أزمة عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالي أنعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقاري، مؤكدا على أن التسجيل سيدر مليارات الجنيهات على الدولة.