شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يأمر بمصادرة عربات «نبّاشي القمامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بمصادرة أي عربة تستغل في عملية فرز المخلفات من صناديق القمامة بالشوارع مع مراجعة مخازن النباشين، وتحرير محاضر لها، وذلك بعد أن ضبط المحافظ إحدى عربات النباشين أثناء قيامه بفرز القمامة والمخلفات.

وطلب محافظ أسوان خلال جولته المفاجئة التي رافقه خلالها نائبه اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ بجولة مفاجأة تفقد فيها شوارع وسط مدينة أسوان، من مدير أمن أسوان باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح شارع أبطال التحرير أمام الحركة المرورية والذي تم إغلاقه منذ سنوات في المنطقة التي يتواجد فيها قسم أول أسوان وخاصة أن هذه الشارع من المحاور المرورية الحيوية الموازية لكورنيش النيل ويقع فيه العديد من المدارس وقصر ثقافة أسوان وشركة عمر أفندي وكنيسة الكاثوليك بعد أن طالب المواطنون من المحافظ أثناء جولته فتح الشارع نظرا للمعاناة التي يحدثها إغلاق الشارع للمواطنين.

ووجه أحمد إبراهيم مدير شرطة المرافق بتحرير محضر وتوقيع غرامة وإنذار لأحد المقاهي التي تقع أمام مستشفى الرمد نظرًا لإشغاله الرصيف المواجه للمقهى مما يتسبب في ضيق الشارع أمام الحركة المرورية وحركة المشاة في هذه المنطقة.

وقرر المحافظ إزالة أحد منافذ البيع للسلع الاستهلاكية المواجهة لمبنى مديرية التربية والتعليم والتي قامت بإشغال الرصيف تحت دعوى بيع السلع بأسعار مخفضة وتسببت في تشويه الشكل الجمالي لإحدى الجداريات التي قام طلاب مدرسة محمد شعيب الفنية للبنات بتنفيذها، مكلفًا مدير شرطة المرافق بإزالة أحد الإشغالات أيضًا للباعة الجائلين خلف بنك مصر لتعديه على رصيف المشاة الذي يربط كورنيش النيل بشارع أبطال التحرير مع مراجعة التراخيص التي صدرت من قبل لبعض الكرفانات بوسط المدينة.

وطالب محافظ أسوان بإعداد دراسة شاملة عن مستشفى أسوان العسكري القديم للتنسيق مع جهاز الخدمات الطبية التابع للقوات المسلحة لإعادة استغلالها واستثمارها بإنشاء مول وجراج متعدد الطوابق لتوفير أماكن لوقوف السيارات وتخفيف الضغط عن كورنيش النيل وشوارع وسط المدينة، مشددًا على ضرورة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتركيب أغطية للبالوعات وغرف التفتيش بشكل دورى مع قيام الأمن بتتبع تجار الخردة ومن يقوم بسرقة هذه الأغطية.