شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الطماطم واستقرار الفاكهة بسوق 6 أكتوبر (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الخضار انخفاضها خاصة الطماطم والبطاطس والخيار في سوق الجملة بـ6 أكتوبر في الجيزة.

وبلغ سعر كيلو الطماطم 1.5 ليباع للمستهلك في الأسواق الفرعية بسعر 3.50 جنيه، وبلغ سعر القفص زنة 25 كيلو 25 جنيهًا، بنسبة انخفاض ترواحت ما بين 10% إلى 15 % عن الأسبوع الأول من الشهر، في حين سجل الليمون سعر 4 جنيهات ليباع بسعر 8 جنيه للكيلو، والفلفل سعر2 جنيه، ليباع للمستهلك مابين 3 إلى 4 جنيه، والبصل2.25 جنيه ليباع للمستهلك ب3.50 جنيهات، والخيار 1.50 ليباع بسعر 3.30 جنيه، والبسلة 4 جنيه لتباع بسعر 6 جنيهات والفاصوليا إلى 5 جنيهات، بينما تأرجح سعر البطاطس ما بين التخزين والجديدة «العروة الشتوي» لتباع بأسعار ما بين 3-5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، وعلى العكس ارتفع سعر الباميا إلى 5 جنيهات لتباع ب10 جنيهات بالأسواق الفرعية.

أما الفاكهة فقد شهدت استقرارًا ملحوظا خلال هذا الشهر، حيث سجل سعر الموز البلدي بسوق الجملة سعر 4جنيه للكيلو ليباع بسعر 6.50جنيهات وسجل البرتقال 2 جنيه ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 4- 5 جنيها حسب الصنف، واليوسفي بسعر 2 جنيه ليباع بسعر 4.5 جنيه، والجوافة 2 جنيه لتباع بسعر 5 جنيهات.

وأرجع تجار انخفاض الأسعار إلى حصاد محصول الطماطم خلال العروة الشتوي وانتهاء البطاطس التخزين وحصاد العروة الشتوي الجديدة.

وقال جلال الصعيدي، تاجر، إن الطماطم ستواصل انخفاضها خلال الأيام المقبلة لكثرة المعروض واستقرار الطقس نسبيا.

وأرجع الدكتور عبدالحكيم بدوي، أستاذ الخضر المساعد بمركز بحوث البساتين، انخفاض الأسعار في الخضر خاصة الطماطم إلى زيادة المعروض وجمع المحصول من محافظات الوجه البحري والصعيد، فضلا عن انتهاء بطاطس التخزين وظهور البطاطس الشتوي المسماة بـ«المريس»، لافتًا إلى أن هذه العروة تصل إلى 3 أشهر، وحصاد المحصول في المناطق الساحلية والوجه البحري بينما تتأخر محاصيل الصعيد بسبب الارتفاع النسبي في درجات الحرارة.

وأوضح «حكيم» أن الأسواق سوف تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الخضر خلال الأيام المقبلة في ظل حدوث استقرار ملحوظ في أسعار الفاكهة خاصة الموز بأنواعه والبرتقال البلدي واليوسفي.