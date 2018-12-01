شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني «يكنس» الفصل «مع بعض الطلاب بالعبور» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمسك ماساكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، بـ«مقشة» وقام بتنظيف فصلا، أثناء جولته، السبت، يرافقه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، التي بدأت عملها رسميًا، العام الجاري.

وقام السفير الياباني بكنس الفصل مع الطلاب، قائلا إن تنظيف الفصل هو أحد أساليب التعلم في اليابان، كما أنه أحد الأنشطة التي يتعلمها الطالب في بلادنا، وشجع السفير التلاميذ على حب النظافة والغناء أثناء العمل لكسر الوقت وعدم الشعور بالملل.

وأكد السفير الياباني أن مصر تقوم بالاستعانة بالأسلوب الياباني في التعليم بما في ذلك التوكاتسو أو النشاطات الخاصة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المدارس اليابانية هي المكان المناسب لتحقيق ذلك، مضيفًا أن اليابان قامت بارسال خبراء إلى مصر لمساعدتها في التعليم باعتبار أن التعليم حق لكل مواطن كالماء والهواء.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، والسفير الياباني بالقاهرة، ماسيكي نوكي، اليوم السبت، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور التي بدأت عملها رسميًا هذا العام.

وتتكون المدرسة من 22 فصلا دراسيًا لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتقع المدرسة على مساحة 2000 مترا، وبها ملاعب على مساحة 1500 مترا، وتم الانتهاء من إنشاء المدرسة وتسليمها من قِبل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه.

السفير الياباني بالقاهرة ووزير التعليم طارق شوقي ومحافظ القليوبية ووزيرة الاستثمار خلال جولة بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور

السفير الياباني بالقاهرة ووزير التعليم طارق شوقي ومحافظ القليوبية ووزيرة الاستثمار خلال جولة بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور

السفير الياباني بالقاهرة ووزير التعليم طارق شوقي ومحافظ القليوبية ووزيرة الاستثمار خلال جولة بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور