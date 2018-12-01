شكرا لقرائتكم خبر عن تجليس الأنبا ماركوس على كرسي دير القديسة دميانة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ دير القديسة دميانة بمحافظة الدقهلية، السبت، التجهيزات لاستقبال نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، بمناسبة تجليسه على كرسي دمياط وكفرالشيخ وبراري بلقاس ودير الشهيدة دميانة خلفا للأنبا بيشوى سكرتير المجمع السابق والذى وافته المنية أول أكتوبر الماضى إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأعلن دير القديسة دميانة أن مراسم تجليس نيافه الانبا ماركوس تجري ظهر اليوم، على أن يقام القداس الالهي بحضوره صباح الأحد في الدير.

كان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد رسم الأنبا ماركوس- الأسقف العام بحدائق القبة- أسقفا على مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبرارى ودير القديسة دميانة، خلفا للأنبا بيشوى الذي تنيح أوائل أكتوبر الماضى اثر ازمة قلبية مفاجأة.

يذكر أن الأنبا ماركوس نال الرهبنة عام ١٩٩٧ وصار أسقفًا عاما في ٢٠١٤ وخدم في القاهرة في حدائق القبة واختاره البابا تواضروس بعد موافقة مجمع كهنة كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة.