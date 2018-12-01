شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الأنبا هرمينا أسقفًا ثالثًا للإشراف على 22 كنيسة أرثوذكسية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تكليفا بابويا بتعيين الأنبا هرمينا، أسقف عام عين شمس، أسقفاً ثالثاً جديدا للإسكندرية السبت.

وقال القمص إبرم إيميل، الوكيل البابوى في الإسكندرية، إن الأسقف الجديد تسلم مهام عمله في طقس صلوات العشية بكنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج ليكون بذلك مسؤولا عن الاشراف على 22 كنيسة أرثوذكسية من كنائس الإسكندرية.

وأوضح «ايميل» – في تصريحات لـ«المصريى اليوم» – أنه بتعيين الأنبا هرمينا يكون بذلك الأسقف الثالث للاسكندرية بعد كلا من الانبا بافلي أسقف قطاع المنتزة ومسؤول قطاع الشباب في الاسكندرية والانبا ايلاريون أسقف كنائس غرب الإسكندرية مشيرا إلى أنه سيكون مقر اقامته كنيسة الشهيد مارمينا فلمنج.

وأشار إلى أن الأسقف الجديد ترهب باسم هرمينا البراموسي عام ٢٠٠٢ في دير السيدة العذراء البراموس في وادي النطرون وكان قبلها طبيبا، وخدم في عيادة الدير، وله كتابات روحية طيبة ورسم اسقف عام في 24 مايو 2015 بيد البابا تواضروس الثاني وقد كلفة عقب رسامته بالاشراف على منطقة عين شمس والمطرية بالقاهرة .

ولفت إلى ان اختيار اسقف ثالث لمدينه الاسكندرية للاشراف على احد قطاعتها يؤكد الاهتمام الخاص من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بشعب مدينه الاسكندرية المقر التاريخي للكرسي المرقسي وعمل قداسته الدائم على تنشيط كل قطاعات الخدمه في الاسكندرية.