شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة سقطت من أعلى السلم أثناء لهوها بالمنزل بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقيت طفة مصرعها بمركز جرجا، السبت، سقطت أثناء لهوها على السلم بمنزل أسرتها. تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ من مستشفى جرجا العام، بوصول الطفلة «فاتن. ع. م»، 3 سنوات، وتقيم بقرية «الزواتنة البحرية» بدائرة المركز جثة هامدة، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والدها «علاء. م. خ»، 39 سنة، عامل، أنه أثناء لهو الطفلة المذكورة بالمنزل إختل توازنها، وسقطت من أعلى السلم، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بإصابتها بسحجات بالوجه، وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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