شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب وإصابة سيدة سقطا من قطارين بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى طالب مصرعه وأصيبت ربة منزل نتيجة سقوطهما من قطارين أثناء سيرهما في مركزى إدكو وكوم حمادة بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو بوصول «محمد .ل» 20 سنة، طالب، مقيم بمركز فوة بكفر الشيخ، إلى المستشفى العام مصاب، بكدمة بالرأس وإشتباه في كسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأذن، وتوفى عقب وصوله، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره بوجود الإصابات المشار إليها نتيجة حادث قطار، ولا توجد شبهة جنائية.

وقررت نجلة خال المتوفى بأنه أثناء استقلالها القطار رقم 781، ركاب، المقبل من البصيلى برشيد، متجهًا للمعمورة بالأسكندرية، رفقه المتوفى، وحال وقوفه على باب إحدى العربات به بناحية مزلقان الملح بمركز إدكو، اختل توازنه وسقط أرضاً مما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتلقى إخطارًا آخر من مركز شرطة كوم حمادة، بورد محضر أحوال قسم شرطة سكة حديد دمنهور، يتضمن بأنه أثناء محاولة «صبرية .غ» 60 سنة، ربة منزل، استقلال قطار ركاب، المقبل من القاهرة متجهًا إلى إيتاى البارود بالبحيرة، خط المناشى، وحال تحركه من محطة كوم حمادة، انزلقت قدماها وسقطت على شريط السكة الحديد مما أدى لإصابتها بكسر بالساق اليسرى، وتم نقلها لمستشفى إيتاي البارود وحجزها بها للعلاج، وتحرر محضرًا بالحادث.