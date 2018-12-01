شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع نظيره السودانى دعم العلاقات التعليمية والبحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، الدكتورالصادق الهادى المهدى وزير التعليم العالي والبحث العلمى السودانى، بحضور محمود عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة؛ وذلك بمقر الوزارة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مصر والسودان في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق برامج التعاون المشترك التى تم الاتفاق عليها بين البلدين مؤخرا.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان الشقيق، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين فى كافة المجالات

وتابع الوزير آليات تنفيذ اتفاقيات وبروتوكولات التعاون التى تم التوصل إليها خلال زيارته للخرطوم فى أكتوبر الماضى للمشاركة فى أعمال اللجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية. وعلى رأسها تنظيم ملتقى للجامعات المصرية والسودانية، ووضع البرنامج العلمى للملتقى والمعرض التعليمى المصاحب له.

اتفق الجانبان على عقد فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية خلال يناير المقبل، و الذى من المقرر أن تستضيفه جامعة القاهرة.

وأكد الوزير على دور الملتقى فى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابى بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون فى البرامج التعليمية المشتركة.

من جانبه، أكد الوزير السودانى تطلعه لنجاح الملتقى فى دعم العلاقات التعليمية بين البلدين مشيرا لعلاقات التعاون المتميزة بين جامعة القاهرة و الجامعات السودانية، وما قدمته للطلاب السودانيين طوال تاريخها.

كما اتفق الجانبان على فتح المجال لعقد مزيد من اتفاقات التعاون بين المراكز البحثية المصرية التابعة للوزارة، وهيئة البحث العلمى والابتكار بالسودان خاصة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل ( الزراعة، والمياة ، والطاقة، والطاقة الذرية، والطب، والعلوم الاجتماعية والإنسانية).

وأكد عبد الغفار على أهمية وضع خطة بحثية مشتركة بين البلدين، وما تمثله من فائدة تعود على خطط التنمية بالبلدين فى كافة المجالات، مشيرا إلى استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للأشقاء السودانيين، وتقديم منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية.

ومن جانبه، أوضح وزير التعليم العالى السودانى، حرص السودان على التعاون فى مجال البحث العلمى مع مصر، مشيرا إلى تميز العلماء المصريين فى كافة المجالات العلمية، وكذلك استعداد السودان للتعاون مع مصر فى تطوير الأبحاث الخاصة بنظم الزراعة والرى الحديثة والأسمدة والإنتاج الحيوانى، معرباً عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، كما قدم التهنئة للوزير بمناسبة افتتاح مبنى الوافدين الجديد مؤكدا على تميز هذه الخطوة التى تؤكد على دور مصر التعليمى الرائد فى المنطقة باعتبارها قبلة للطلاب الوافدين.

وفى نهاية اللقاء قدم الوزير درع الوزارة للدكتور الصادق تقديرا للعلاقات المتميزة بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، د. محمد الشناوى مساعد الوزير للعلاقات الدولية.