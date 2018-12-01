شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مائدة مستديرة لـ"الأعلى للإعلام" لمناقشة اتفاقية التعاون مع اليونيسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مائدة مستديرة لعرض ومناقشة اتفاقية التعاون بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والذى يستهدف ايجاد آلية مشتركة لتفعيل دور الإعلام فى مصر من أجل تحسين حياة الأطفال وأسرهم وحماية حقوقهم، وذلك صباح غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التقى "بكتى استرنجل" المدير التنفيذى لليونيسيف فى مصر والشرق الأوسط، وناقش اللقاء مدونة السلوك المهنى للأطفال المصريين وتوسيع نطاق استخدام الإعلام فى تمكين الأطفال فى المجتمع، خاصة الأطفال الأقل حظاً "المحرومين" وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسستين والمساهمة فى تمكين الأطفال عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتوافق مع الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".