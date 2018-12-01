شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: ازدواج خط المناشى ووصلة جديدة لربطه بميناء 6 أكتوبر الجاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، صباح اليوم العاملين في معهد وردان لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية، حيث أجرى الوزير جولة تفقدية اليوم بالمعهد، دون أن يرافقه بها أى من قيادات هيئة السكك الحديدية.

بدأ وزير النقل جولته بزيارة فصول المدرسة الفنية الصناعية للنقل، وشاهد بعض محاضرات (الميكانيكا واللغتين العربية و الانجليزية ) التي يتم تدريسها للطلاب واطمئن على المستوى التعليمي الذي يقدم ، وطالب الوزير مسئولي المعهد بموافاته بنظام المراقبة والامتحانات والكونترول خاصة مع اهتمام الوزارة بتخريج طلبة مؤهلين علميا بشكل متميز لمواكبة أحدث انواع التكنولوجيا التي يتم تنفيذها وادخالها في كافة قطاعات منظومة السكك الحديدية ، كما طالب الوزير بضرورة تدريب الطلبة في مواقع العمل” on job Training “ وعدم الاكتفاء بالتدريب على المحاكيات وذلك خلال النصف الثاني من العام الدراسي لاكتساب مزيد من الخبرات وكذلك تكثيف دورات اللغة الانجليزية والحاسب الالى خاصة مع تنفيذ الوزارة لمشروع تحديث نظم الاشارات الى نظام حديث ذو تكنولوجبا عالية ومع استقدام جرارات جديدة حديثة تتطلب ان يكون المتعامل معها ذو مواصفات فنية وعلمية عالية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات لمتابعة انتظام العمل بمنشآت وجهات المعهد الخدمية "مبنى الإدارة والمباني التعليمية والمكتبة ومبنى المدرج الرئيسي وعدد (18) ورشة في النجارة وهندسة السكة وأعمال الصاج والحدادة واللحام و(17) معملا في الإتصالات والميكانيكا والدوائر الكهربائية والإلكترونيات والتبريد والتكييف والقياس الكهربائي والإشارات ومحاكيات تعليمية للجرارات (5) محاكيات من طرازات مختلفة حيث شاهد الوزير التدريب الخاص بمساعدي السائقين المترقيين الى سائقين في مبنى المحاكاه والخاص بجرارات GE الحديثة التي تم التعاقد عليها واطمئن على مدى القدرة الاستيعابية والفنية لهذه المجموعة في التعامل.

بعدها توجه وزير النقل إلى محطة وردان للسكك الحديدية حيث تفقد المحطة وغرف الريلهات وانظمة تأمينها ثم قام الوزير بقطع تذاكر سفر من شبابيك التذاكر له وللفريق المرافق و استقل أحد القطارت العادية الغير مكيفة المتجهة الى القاهرة عبر خط المناشى، حيث استقل وزير النقل القطار وسط الركاب في المسافتين من وردان حتى الجزيرة الوسطانية ومن أوسيم وحتى القاهرة حيث دار حوار حول التطوير الشامل الذي تنفذه الوزارة في كافة القطاعات حيث أكد الركاب على التحسن الملحوظ في مواعيد قيام القطارت وعن تقديرهم للصفقات التي أبرمتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير السكك الحديدة والتي كان آخرها التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب ثم تطرق الحوار الى بعض التهدئات بالخط حيث أوضح الوزير انها بسبب بعض التجديدات التي تتم بقضبان السكة بالخط والتي تقوم بها هيئة السكك الحديدية مشيرا الى ان هذا الخط والذي يتسم بكثاقة حركة الركاب والبضائع يتم دراسة ازدواجه وتحديث نظم الاشارات الخاص به في المسافة من امبابة وحتى ايتاي البارود لاستيعاب الكثافة العالية للركاب والبضائع خاصة وأنه من المقرر انشاء وصلة سكك حديدية جديدة تربط بين الخط وميناء 6 اكتوبر الجاف مما سيزيد من حجم المنقول من البضائه بهذا الخط واوضح الوزير ان بعض المؤسسات التمويلية الدولية أبدت استعدادها لتطوير وازدواج هذا الخط ، ثم استقل وزير النقل كابينة جرار القطار في المسافة من الجزيرة الوسطانية وحتى اوسيم للاطمئنان على أعمال التجديدات وحالة السكة.