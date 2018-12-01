شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد خميس يعلن بناء أكبر جامعة صناعية فى الشرق الأوسط بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات للمستثمرين، أنه حصل على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص مساحة 50 فدان بمدينة العاشر من رمضان لإقامة أكبر جامعة صناعية فى الشرق الأوسط.

وأشاد خميس خلال فعاليات ملتقى التوظيفى الثانى المنعقد اليوم السبت بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، بدور الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى دفع عجلة التنمية وإحداث طفرة اقتصادية فى فترة وجيزة، مؤكدا على دور الشباب والعمال المصريين.

وأوضح خميس أن العاشر من رمضان هى الأرض المقدسة بالنسبه له، قائلا: أتشرف بأنى أول عامل فى العاشر، وأول من اشترى مقبرة لأدفن هنا، فهذه المدينة بالنسبه لى العشق والحب الأول وهى الأرض المقدسة، مؤكدا أهمية دعم رجال الأعمال لها وتوظيف أبنائها وخاصة أبناء بمحافظة الشرقية.

وأبدى خميس إعجابه بتوافد الشباب من كل المحافظات للمشاركة فى الملتقى، وأنه فوجئ بأن القاعة الخاصة بالدوار لا تستوعب كل هذا العدد، وأنها بنيت حين كانت العاشر مدينة ذات كثافة بسيطة، لكنها أصبحت الآن تتحاوز المليون نسمة.

وفى سياق متصل رد الجبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر أن الجماعة العمالية والمعهد الصناعى تشرف بالتعاون مع صناع العاشر ورجال الأعمال لتخريج عمالة فنية مدربة تنهض بالاستثمار والاقتصاد المصرى.