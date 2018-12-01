شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى التوظيفى الثانى بالعاشر من رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل، فعاليات ملتقى التوظيفى الثانى المنعقد اليوم السبت، بدوار العاشر من رمضان بالشرقية. وأكد الوزير، أن هذا الملتقى يعد الثانى فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث أن مدينة العاشر من رمضان لها طبيعة خاصة يجعلها قلعة صناعية علي أرض مصر لما تنتجه وتصدره، مشيرا إلى أن الملتقى يوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه.

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