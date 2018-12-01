شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لارتفاع الأمواج وسوء حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل هيئة ميناء الإسكندرية إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لارتفاع الأمواج وسوء حالة الطقس لليوم الثانى على التوالى.
وقال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن إدارة حركة السفن، قررت فى السابعة من مساء أمس الجمعة غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن .
وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعى رغم غلق البوغاز.
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