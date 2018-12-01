أخبار مصر | "مميش": السيسي يري صحة المصريين "عمود فقري" للوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مميش": السيسي يري صحة المصريين "عمود فقري" للوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك رؤية صائبة بالتركيز على بنينان المواطن المصري، وتأتى بنتائج إيجابية عبر عدة مبادرات بناءة.

وأوضح مميش، أن صحة الإنسان هي العمود الفقري للوطن واقتصاد مصر حسبما يري الرئيس.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من حملة "100 مليون صحة" في هيئة القناة بمشاركة وزيرة الصحة ومحافظ الإسماعيلية.

وضاف مميش، أن "الهيئة"، مشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير المعدية سواء بالأفراد أو الإمكانيات، مشدداً على أن جميع إمكانيات الهيئة مسخرة لصالح الدولة والمواطن المصري.

وأكد أن القناة حفرها مليون مواطن مصري حينما كان تعداد مصري 4.5 مليون نسمة، ما يعنى أن المصريين حفروا شريان التجارة والحياة والرخاء للعالم بأصابعهم، وأيديهم، ودموعهم، ودمهم.

وأشار إلى أنه اتضح في الفترة الأخيرة للقيادة السياسية للبلاد ضرورة تحسين إمكانيات قناة السويس لتستوعب حركة الملاحة العالمية، وإبحار السفن العملاقة، واختصار زمن الإبحار في قناة السويس، ليتم حفر قناة السويس الجديدة.

ولفت إلى العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسعى الدولة لجذب السكان ليعيشوا في سيناء ومحيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يستدعى خلق جميع أنواع ومصادر الحياة لجذبهم.

وشدد "مميش" على أن هناك 25 ألف عامل وموظف في هيئة قناة السويس يعملون جميعاً لصالح مصر، وكلهم مصريين ولا يوجد فيهم أجنبي واحد.

وأشاد رئيس "قناة السويس" بدعم وزارة الصحة والسكان للهيئة في كافة طلباتها الصحية، مشدداً على أن الوزارة لم تتأخر على الهيئة في شيء، والهيئة لا تتأخر عن الوزارة في أي مطالب لدعمها في أي وقت.

وعرض مسئولو "قناة السويس" فيلماً تسجيلياً يستعرض حجم الإنجاز المتحقق في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى الآن.