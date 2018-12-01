أخبار مصر | "برلماني": كتابة الثمن على السلعة يقضي على ارتفاع الأسعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": كتابة الثمن على السلعة يقضي على ارتفاع الأسعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب مجدي بيومي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إن كتابة أسعار السلع على العبوات يسهم بشكل كبير في التصدي لجشع التجار، مشيدا بمبادرة "لا لجشع الجزارين" التي تبنتها بعض الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف، مؤكدا أنها أدت لانخفاض أسعار اللحوم في محافظة بني سويف نحو 30 جنيهًا.

وأشار "بيومي" إلى أن هناك العديد من الأفكار التي تهدف للحفاظ على استقرار الأسعار ومنها المبادرات التي تطلقها بعض المحافظات، مؤكدا أن جشع التجار زاد في الآونة الأخيرة واحتكار السلع أصبح سمة بين الكثير منهم، وأن تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على محدودي الدخل.

وطالب النائب البرلماني، التجار بالمشاركة في بناء الوطن ووضع هامش ربح مناسب على تجارتهم وعدم المغالاة خاصة في السلع الإستراتيجية اليومية، لافتا إلى أن مقترح كتابة السعر سيسهم في القضاء على الظاهرة.