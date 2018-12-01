أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تأخر إعلان نتائج مسابقة الشهر العقاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تأخر إعلان نتائج مسابقة الشهر العقاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجة إلى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بشأن عدم إعلان نتائج مسابقة وزارة العدل للشهر العقاري، مؤكدًا أن الوزارة أعلنت في 2016، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولائحته التنفيذية.

وأكد "غلاب"، أن عدم إعلان النتائج يأتي في الوقت الذي خاطبت مصلحة الشهر العقاري وزارة العدل بوجود عجز في الموظفين بعدد كبير من مكاتب الشهر العقاري، ما يؤدي إلى تعطيل وتأخير سير العمل، في ظل تكدس المواطنين وإقبالهم على الخدمات المختلفة للشهر العقاري، كما طالبت مصلحة الشهر العقاري بضرورة توفير موظفين جدد بمكاتب لتسيير العمل بما يحقق إنجاز العمل وعدم تعطيل خدمات المواطنين، وأنه تم حصر المكاتب التي تحتاج إلى موظفين جدد وخاصة في المحافظات وإرسالها إلى الوزارة، إلا أنه لا يوجد رد حتى الآن، مُشيرًا إلى أن الكثير من المتقدمين للمسابقة قد تقدموا بمذكرات لوزارة العدل لإعلان نتائج المسابقة إلا أنها دون جدوى لعدم استجابة وزارة العدل لهم وإعلان النتائج، رغم إعلان الوزارة عن حاجتها لما يقرب من ١٦٠٠ موظف وتقدم للمسابقة لما يقرب من ١٤٠ ألف رغبوا في الإلتحاق بمصلحة الشهر العقاري.

وطالب النائب، وزير العدل بإعلان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم إعلان الوزارة لنتائج المسابقة حتى الآن، في ظل تردد أخبار أن مجلس الوزراء هو من طلب بتأجيل إعلان نتائج المسابقة لحين إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ومعالجة عجز الموازنة في الأجور والمرتبات، كما طالب أيضا بضرورة إسراع وزارة العدل بحل أزمة الشهر العقاري المتفاقمة مع قلة الموظفين خاصة وأنها قائمة على قضاء مصالح الناس، وسرعة إعلان نتائج المسابقة التي طال انتظارها بشكل مبالغ فيه.