أخبار مصر | "برلماني" يشيد بقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية: لمواكبة تطور الصناعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يشيد بقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية: لمواكبة تطور الصناعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الجامعات التكنولوجية، مؤكدا أهميته فى تنظيم عمل المعاهد الفنية التابعة للحكومة والتى تصل إلى 45 معهدا، وتغيير نظرة المجتمع إلى التعليم الفنى، والمساهمة فى سد الفجوة الموجودة فى سوق العمل بالعديد من القطاعات، فى ظل الحاجة لخريجين فنيين مؤهلين يتناسبون مع التطور الذى تشهده مصر بمجال الصناعة.

وأكد "بركات" في تصريحات صحفية، أهمية الجامعات التكنولوجية فى مصر كمؤسسات تعليمية تستطيع تغيير نظرة أصحاب الأعمال إلى خريجى التعليم الفنى، بما يوفر المزيد من فرص العمل لهم، ويساعد فى تنشيط الصناعة بالاعتماد على كوادر فنية مدربة، بالإضافة إلى أنها ستخلق مسارًا تعليميًا مواز ومختلف عن التعليم الجامعى التقليدى، فى ظل الحرص على الاستفادة من التجربة الألمانية فى مجال التعليم الفنى، حيث تمثل الجامعات التكنولوجيا والتطبيقية ثلثى عدد الجامعات فى ألمانيا.

وطالب النائب البرلماني، بسرعة الانتهاء من إعداد البرامج والتجهيزات والمعامل الخاصة بهذه الجامعات والإجراءات الاساسية لاختبارات القبول ومستوى العاملين والمدرسين، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على الجانب العملى بشكل اساسى مدعما بالجانب النظرى، مع الحرص على أن تكون هذه الكليات بالجامعات القريبة من المناطق الصناعية، لتوفير الاحتكاك القوى للطلاب والتعليم العملى والتدريب عن قرب على الآلات والصناعات المختلفة، مؤكدًا على ضرورة إنشاء نقابة للتكنولوجيين لاحتواء خريجى الجامعه التكنولوجية بما يضمن حقوقهم.