أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمات مالية داخل استاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمات مالية داخل استاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن عدة ممارسات مالية داخل إستاد القاهرة.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة: "إن هناك تراجعا ملحوظا في نشاط وإنتظام العمل داخل الإستاد بعد أن كان في فترة من الفترات فخرا لمصر، وشهد بطولات ملحمية مثل كأس الأمم وغيرها، من لقاءات أمتعت الشعب المصري والأمة العربية، إلا أنه قد طاله عدد من الممارسات، تشير إلى وجود إهدار للمال العام، ساهمت في تراجعه.

ومن أبرز تلك الممارسات: "غلق الإستاد منذ يوليو الماضي تحت بند تغيير نجيلة الملعب وزرع نجيلة جديدة بتكلفة 750 ألف يورو ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، ولم تثبت حتى تاريخه وعلى مدار 5 أشهر مخالفة النجيلة المزروعة للشروط الفنية المطابقة للتربة الخاصة بالملعب بل ومصر، وهذا ما أكده من الخبراء أن النجيلة المخلطة بين الصناعي والطبيعي قد لا تصلح مع التربة الأفريقية، ولم يتم تجريبها من قبل مؤكدين أن هناك فارق بين البيئة الروسية والبيئة المصرية لقبول تلك البذرة المستوردة، والدليل العملي هو تحديد عدة مواعيد لبدء الإنبات ولم يحدث ويستمر التأجيل وتظل أرض الإستاد صفراء حتى تاريخه".

وأشار "فؤاد" إلى ما تم تداوله مؤخرا عن إعتزام إدارة النادي في السماح لفريق "التدكيك الأجنبي" في تدكيك الملعب بالنجيلة الصناعي مؤقتا حتى تنبت النجيلة الطبيعية المستوردة، مضيفا أن الاستاد لا يستضيف أي مباريات تستلزم القيام بهذه التكلفة في النجيلة، خاصة وأن النجيلة المصرية تكلفتها لا تتجاوز 900 ألف جنيه فقط وهذا المبلغ المصروف يكفى زراعة نجيل بلدي للإستاد لمدة 16 عاما تقريبا، مؤكدًا أن بين تلك المخالفات عمل مظلة لإستاد الدراجات بتكلفة 72 مليون جنيه، لإستضافة مصر بطولة العالم للدراجات، علما بأنه ليس لنا تصنيف على المستوى العالمي في الدراجات وعدم وجود منافسين لدينا للقدرة على المشاركة المنتجة بتلك البطولة، بالإضافة إلى عدم وجود دراسة للعائد على مصر من هذه الإستضافة إن تمت.

وتابع "فؤاد": "أن هناك العديد من عمليات التجديد والتطوير خلال الأعوام الأخيرة زادت عن الـ 200 مليون جنيه، غير معلوم أسبابها ودوافعها والعائد منها أو وجود خطة أنشطة لتعويض هذه المبالغ، مؤكدًا أنه بناء على ما سبق ذكره، فإن هناك أموالا طائلة تنفق دون معرفة مردودها ولا فائدتها، مشيرا إلى أنه يجب توضيح حقيقة تلك الوقائع، وبيان ما إذا كانت هذه الشركات لها سوابق أعمال من قبل في الاستاد من عدمه.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة، بمجلس النواب لدراسته وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.