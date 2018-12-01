أخبار مصر | "برلماني" يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال العامة: مُطبق بأوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال العامة: مُطبق بأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على أهمية تحديد مواعيد لغلق المحال العامة.

وقال "بدير" في تصريحات صحفية، إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ هذا القرار وتفعيله في كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يستهدف المحافظة على الموارد المهدرة والإسراف في استخدام الطاقة والكهرباء، بما ينعكس بالسلب علي أجهزة الدولة، مُضيفا أنه ينبغي إعطاء الصلاحية لكل محافظة في تحديد هذه المواعيد وفقا لما يتناسب مع الأوضاع والعمل بها، بما يحافظ على قيمة الوقت والعمل، لافتا إلى أهمية سن تشريع ينظم هذه المسألة.

وتابع "بدير": "علينا أن نعمل جميعا من أجل الاستفادة من الطاقات البشرية المهدرة بسبب عدم تقنين هذا الأمر، لافتا إلى أنه معمول به في البلدان الأوروبية المتقدمة، وليس تطبيقه بجديد".