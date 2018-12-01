أخبار مصر | وكيل "محلية النواب" يتقدم بطلب إحاطة بشأن إصلاح مشكلات بحيرة قارون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "محلية النواب" يتقدم بطلب إحاطة بشأن إصلاح مشكلات بحيرة قارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن أن الحكومة أهملت إصلاح وعلاج مشكلات بحيرة قارون خاصة عدم تجهيز مركز بحوث الأسماك الخاص بالبحيرة، مشيرًا إلى أن خبراء وعلماء الأسماك أكدوا أن الطفيل المتواجد في خياشيم بعض الأسماك داخل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم هو كارثة بيئية خطيرة وهو حيوان قشري عديد الأرجل اسمه المتدارج هو "آكل لسان السمك" حيث إن هذا الطفيل موطنه الأصلي هو خليج كاليفورنيا في الولايات المتحدة وكان معروفا عنه أنه يصيب بعض الأنواع فقط من الأسماك أهمها نوع سمكة البهار إلا أنه اتضح مؤخرا أنه يهاجم أي نوع من الأسماك.

وطالب "عبد الواحد" بتشكيل لجنة من اساتذة كليات الزراعة من المتخصصين في الثروة السمكية وعلماء البحار والتوجه إلى بحيرة قارون لمعرفة حقيقة هذه الكارثة التي تسببت في إحداث ذعر كبير للصيادين والمواطنين، قائلا: "إنني أعلن بأعلى صوت أن هذه مشكلة بيئية هائلة ويجب تضافر جهود كل من له علاقة لحلها"، مؤكدا أن هذا الطفيل لن يسمح لسمكة واحدة من أي نوع بالبقاء في بحيرة قارون المغلقة وبالتالي فلا معنى إذن لأي جهود لتطوير وتنمية البحيرة وإكثار الأسماك.

وحذر "عبد الواحد"، من هذه الكارثة التي تهدد وتشرد أكثر من 15 ألف من الصيادين وأسرهم داخل بحيرة قارون الذين يعتمدون على العيش من هذه المهنة لأنها مصدر رزقهم الوحيد مطالبًا بسرعة تحرك الحكومة لإنقاذ بحيرة قارون من هذه الكارثة قبل انهيار وانتهاء هذه البحيرة.