مصر | استعجال التحريات في العثور على جثة رضيعتين بصندوق القمامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال التحريات في العثور على جثة رضيعتين بصندوق القمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة مدينه نصر أول، برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة تحريات المباحث الجنائية في العثور جثتي رضيعين داخل صندوق قمامة، وكلفت النيابة بالاستعلام عن وجود كاميرات رصدت الواقعة لتفريغها.

وكان فريق من النيابة، قد انتقل لمناظرة جثث الأطفال وتبين أن أحدهم في حالة تعفن كاملة، وقررت النيابة تشريج جثث الأطفال وسحب عينه «DNA» لمضاهاتها في حالة العثور على المتهمين بإلقائهم في الزبالة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه عقب ورود بلاغ لمباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالعثور على جثتى طفين بأحد صناديق القمامة وبالانتقال والفحص عثر على جثتي طفلين داخل أكياس بلاستيكية، وملفوف عليهم الحبل السري، ولا توجد بهما أي أصابات ظاهرية، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.