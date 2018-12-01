مصر | ضبط مسؤول بـ"الرقابة على الصادرات" استولى على واردات دون علم أصحابها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسؤول بـ"الرقابة على الصادرات" استولى على واردات دون علم أصحابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، حبس رئيس قسم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على كميات كبيرة من العينات الخاصة بالرسائل الواردة للبلاد دون تسليمها للجهة المختصة دون وجه حق.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندية البحري قيام المدعو "سهيل. م. ع"، مواليد 1964، رئيس قسم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات ومقيم بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء دون وجه حق على كميات كبيرة من العينات الخاصة بالرسائل الواردة للبلاد المتواجدة بمخزن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك عقب فحصها معملياً، ولم يتقدم أصحابها لاستلامها خلال المدة القانونية، وذلك دون تسليمها للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها قانونيا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبحوزته ( كميات كبيرة من العينات مختلفة الأنواع ) محملة على إحدى السيارات قيادة شخص "محدد"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

