مصر | حبس عاطل بتهمة حيازة مخدر الاستروكس بالسلام

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أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "م.ح" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدر الاستروكس بقصد الاتجار بالسلام. وترجع الواقعة بتمكن ضباط قسم شرطة السلام ثانٍ، من ضبط المتهم " م.ح " عاطل، عثر بحوزته على " 18 " كيس استروكس قبل ترويجهم بدائرة القسم، وبسؤاله أنكر صلته بالمضبوطات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.



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