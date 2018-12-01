مصر | حبس متهمين بسرقة المساكن بالتجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس متهمين بسرقة المساكن بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين استغلا عملهما كعاملين، وتمكنا من سرقة عدد من المساكن والشقق السكنية بعد مداهمت أصحابها.

وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول، عدة بلاغات تفيد بسرق شققهم السكنية بمفتاح مصطنع وأخرى من منافذ المناو، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهما "ط.م"، و"ع.ع" عاملين في مواد البناء، وتم ضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بسرقتهم لـ " 5 شقق سكنية من مدينتى والرحاب، وقاموا ببيع المسروقات لدى " ح.ح " سئ النية وجارى ضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.