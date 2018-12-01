كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهمين بسرقة المساكن بالتجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس متهمين بسرقة المساكن بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين استغلا عملهما كعاملين، وتمكنا من سرقة عدد من المساكن والشقق السكنية بعد مداهمت أصحابها.
وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول، عدة بلاغات تفيد بسرق شققهم السكنية بمفتاح مصطنع وأخرى من منافذ المناو، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهما "ط.م"، و"ع.ع" عاملين في مواد البناء، وتم ضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بسرقتهم لـ " 5 شقق سكنية من مدينتى والرحاب، وقاموا ببيع المسروقات لدى " ح.ح " سئ النية وجارى ضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | حبس متهمين بسرقة المساكن بالتجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .