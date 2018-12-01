مصر | ضبط 32 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 32 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة ضبط 38 متهما "32 اتجار، 6 تعاطي" بحوزتهم 1910 جرام حشيش، 17 جرام هيروين، 262 قرصا مخدرا، 450 جرام الأستروكس، 15 جرام فودو، 100 جرام أفيون، وفي مجال قضايا الأسلحة ضبط 4 متهمين، 4 قضية دفاع، بحوزتهم خرطوش بامب أكشن، 3 فرد محلى الصنع، 4 طلقة أعيرة نارية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

