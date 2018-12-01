مصر | النيابة تحقق مع عدد من جماهير الاتحاد لإشعالهم الشماريخ خلال احتفالاتهم بالفوز على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق مع عدد من جماهير الاتحاد لإشعالهم الشماريخ خلال احتفالاتهم بالفوز على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع عدد من جماهير نادي الاتحاد السكندري، التي أشعلت الشماريخ بمدرجات استاد " بتروسبوت" خلال مبارة فريقهم أمام نادي الزمالك، في إطار البطولة العربية.

وكانت ألقت قوات الأمن القبض على عناصر من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بترو سبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.

وضبطت أجهزة الأمن المتهمين وبحوزتهم 3 فوارغ للشماريخ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضهم على النيابة.

كان فريق الاتحاد السكندري تأهل لربع نهائي كأس زايد الدولي للأبطال بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب بترو سبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.