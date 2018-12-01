أخبار مصر | "شعراوي": نشارك في تطوير برنامج شامل لتنمية سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": نشارك في تطوير برنامج شامل لتنمية سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذ محافظتي قنا وسوهاج مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية يعد نموذجًا آخر على الجهود المبذولة في هذا الصدد.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج، ثم يمكن تعميمه في باقي محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج هو نموذج إيجابي لتطبيق اللا مركزية بصورة فعلية وتنفيذ المشروعات التي يحددها المواطنين مؤكدًا أنه على مستوى محافظات القناة وسيناء فإن الوزارة تشارك حاليًا في تطوير برنامج شامل للتنمية في سيناء بمشاركة المانحين وشركاء التنمية الدوليين، وهو البرنامج الذي من المتوقع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم السبت في افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار في بورسعيد بعنوان ( الاستثمار في بورسعيد حلم بكرة ) والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعدد من كبار المسئولين.