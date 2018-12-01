أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: نهتم بمكافحة الفساد بكافة صوره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: نهتم بمكافحة الفساد بكافة صوره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزراة تولى اهتمامًا متزايدًا بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار وتضع معايير النزاهة والكفاءة فى مقدمة المعايير يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية وهذا ما أكدت عليه تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير والارتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات الحكومية وتتبنى خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسى وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوارد المحلية، التي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم السبت فى افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار فى بورسعيد بعنوان ( الاستثمار في بورسعيد حلم بكرة ) والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعدد من كبار المسئولين.