أخبار مصر | "شعراوي": الحكومة أعدت رؤيتها للسنوات الأربع المقبلة نحو اللا مركزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": الحكومة أعدت رؤيتها للسنوات الأربع المقبلة نحو اللا مركزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه لابد من تضافر جهود كافة الأطراف على كل المستويات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة، لافتًا إلى وزارة التنمية المحلية تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية المحلية، وتولي اهتمامًا خاصًا بإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها، وتحرص على التعاون مع كل شركاء التنمية محليًا ودوليًا.

وأوضح "شعراوي" أن وزارة التنمية المحلية أعدت رؤيتها الإستراتيجية للسنوات الأربع القادمة في سياق التوجه الوطني نحو اللامركزية كأسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع وفى إطار من التعداد والتكامل بين المجتمعات المحلية وفي سياق قناة الدولة بان الشفافية والحكم الرشيد هي أساس الديمقراطية.

وشدد الوزير على أنه انطلاقًا من المسئولية الوطنية والدستورية تعمل الوزارة على تطوير منظومة التخطيط الإقليمي والمحلى بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكافة المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركيه تضم في صدارتها المجتمع المدني والقطاع الخاص وترتكز المنظومة الجديدة للتخطيط على تطوير إطار استراتيجي ومرجعية تنمية متوسطة الأجل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم السبت فى افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار فى بورسعيد بعنوان ( الاستثمار في بورسعيد حلم بكرة ) والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعدد من كبار المسئولين.