أخبار مصر | "شعراوي": الحكومة أطلقت مبادرات كثيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": الحكومة أطلقت مبادرات كثيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء في أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاد ومرن للشباب وصغار المستثمرين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مصر شهدت حركة إصلاح اقتصادي ومؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وفى جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستويات دخله.

وأوضح الوزير أن الدولة تبنت ممثلة في وزاراتها المختلفة ومن بينها وزارة التنمية المحلية عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة، وأولت اهتمامًا خاصًا بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب والصعيد من جانب آخر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم السبت فى افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار فى بورسعيد بعنوان ( الاستثمار في بورسعيد حلم بكرة ) والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعدد من كبار المسئولين.

