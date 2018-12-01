أخبار مصر | فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت فتح البوغاز بعد حسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وبدأت إدارات الميناء المختصة فورًا بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها وقد بلغ عددها 37 سفينة.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.