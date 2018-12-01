أخبار مصر | وزير التعليم يرى طالبة تنظف الفصل بالمدرسة اليابانية.. ويتفاجأ بردها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يرى طالبة تنظف الفصل بالمدرسة اليابانية.. ويتفاجأ بردها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تفقد المدرسة المصرية اليابانية بالعبور حدث سعيد، مضيفا أنه يشكر جميع المشاركين في العملية التعليمية بالمدرسة المصرية اليابانية، مؤكدا أن تجهيزات المدارس المصرية اليابانية أخذت جهدا كبيرا من فريق عمل كبير جدا.

وأضاف الوزير خلال تفقده للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور، أنه يوجد اهتمام كبير بالتعليم وهو في حالة تحسن بجهد المعلمين الذين تم تدريبهم في زمن قياسي بحماس شديد.

وأكد أنه سيحاول تعميم تجربة المدارس المصرية اليابانية على باقي المدارس من حيث طريقة التدريس مثلما ناشد أحد نواب البرلمان، مؤكدًا أن المرحلة الثانية للمدارس المصرية اليابانية ستكون ٥٥ مدرسة.

وقال "شوقي"، إنه تفاجأ برد طالبة في المدرسة اثناء تفقده وهي تقوم بالتنظيف حيث قالت له: "انا بنظف فصلي علشان أتحمل المسئولية".