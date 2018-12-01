أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الـ10 لطلبة جامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الـ10 لطلبة جامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية العاشرة بجامعة الأزهر والتى تأتي في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعي طلبة المدارس والجامعات بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.

وبدأت الندوة بكلمة ألقاها الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أكد فيها حرص الجامعة على نشر المذهب الوسطي، مشيرأ إلى أن مواجهة الإرهاب والقضاء عليه واجب ديني ووطني وأن جميع الأديان السماوية والرسالات الإلهية بريئة من الإرهابيين واصفاً الإرهابيين بأنهم خوارج العصر مفسدون في الأرض وأبعد ما يكونوا عن تعاليم الدين القيم، مشيداً بما حققه رجال القوات المسلحة والشرطة في كسر شوكة الإرهاب بمصر والقضاء عليه وهزيمته هزيمة ساحقة وتلقينهم درساً جديدا في حب الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، مشيراً إلى بعض الجرائم التي ارتكبها الإرهابيين في حق المجتمع ومنبهاً إلى أهمية الدور التاريخي للأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف.

ومن جانبه أشار مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إلى دور الجمعية في رعاية أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية والعمل على توفير حياة كريمة لهم وتنمية قدرات المصابين منهم بما يمكنهم من الاندماج فى المجتمع وكذلك إبراز أعمالهم البطولية للقضاء على الإرهاب.

فيما ألقى أحد الخبراء الاستراتيجيين محاضرة لتوضيح المخططات التي تحاك لتقسيم المنطقة وكيفية مجابهتها، وتاريخ الصراعات الإقليمية، منبهاً إلى ضرورة الوعي الكامل بالمخططات التي تحاك ضد الوطن والتي يقف لها رجال القوات المسلحة بالمرصاد.

وتخللت الندوة كلمات لعدد من أسر الشهداء والمصابين تحدثوا خلالها عن بطولات أبنائهم و قصص استشهادهم في سيناء من خلال تصديهم للأعمال الإرهابية وفي نهاية الندوة تم تكريم بعض أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة نظراً لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن.

حضر الندوة عدد من القيادات العسكرية والتنفيذية و الشعبية وشباب الجامعات وعدد من أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية.

