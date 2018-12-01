أخبار مصر | رئيس الشركة المنظمة لمعرض إيديكس: المشاركة فاقت التوقعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الشركة المنظمة لمعرض إيديكس: المشاركة فاقت التوقعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الشركة الإنجليزية المنظمة لمعرض إيديكس إن عدد الشركات والدول والزائرين المشاركين في معرض صناعات الدفاعية فاق التوقعات خلافا بالمعارض السابقة التي تجري في كبرى الدول العظمي. وأضاف منظم المعرض أن وزارة الدفاع المصرية ذللت كافة الصعوبات أمام الشركة المنظمة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق الذي يليق مصر امام الدول المشاركة.

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