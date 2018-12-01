أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: إقليم قناة السويس يمثل فرص واعدة للاستثمار والتنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: إقليم قناة السويس يمثل فرص واعدة للاستثمار والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تقديره لأهمية إلقاء الضوء على المجهودات المبذولة من محافظة بورسعيد لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن ذلك يعتبر جزئًا مهمًا ومحوريًا من إقليم قناة السويس بكل ما يمثله من فرص واعدة للاستثمار والتنمية ولما تتميز به من تنوع الأنشطة الاقتصادية فهي مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية، كما تتميز بالعديد من المميزات النسبية مثل حقول الغاز الطبيعي والعديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة كما تعد نقطة للتجارة الدولية بما يؤهلها لتكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية في جميع المجالات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن كل هذا متلاقيًا مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللامركزية في إطار التزام دستوري محدد، وإيمان قوي وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلي، تحقيقًا للعدالة في جنى ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم السبت فى افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار فى بورسعيد بعنوان ( الاستثمار في بورسعيد حلم بكرة ) والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعدد من كبار المسئولين.