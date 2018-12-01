أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: الدولة تتجه نحو تعزيز الاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: الدولة تتجه نحو تعزيز الاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجه الدولة بكافة مؤسسات نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفي جميع المجالات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالي ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم السبت فى افتتاح المؤتمر الثانى للاستثمار فى بورسعيد بعنوان ( الاستثمار فى بورسعيد حلم بكرة ) والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعدد من كبار المسئولين.