شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات كفر الشيخ»: ميناء الصيد ببرج البرلس يعمل بصورة طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد عبدالله، مديرعام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، إن ميناء الصيد ببرج البرلس يعمل بصورة طبيعية ومفتوحا أمام المراكب، رغم سقوط الأمطار، الجمعة.

وأضاف «عبدالله» أن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ تحسبا لأي تغيرات جوية، كما يتم متابعة كافة مدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة لكسح أي تجمعات للأمطار، مشيرا إلى أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، يتابع الموقف لحظة بلحظة.

وامتنع الصيادون عن الصيد بالبحر المتوسط خوفا على أنفسهم ومراكب الصيد خاصتهم بسبب الأمواج المرتفعة.