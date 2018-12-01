شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم والاستثمار يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، وما سيكى نوكى، السفير الياباني بالقاهرة، السبت، المدرسة المصرية اليابانية بالعبور.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المدرسة تقع على مساحة 3000 متر "أرضى ودورين "، وتضم 22 فصلا مساحة الفصل الواحد 64 مترا مقسمين لفصول kg1 و kg2 والصف الأول الابتدائي وبها ملاعب وفناء على مساحة 1500 متر بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المدرسة هي الأولى من نوعها بالمحافظة وتم الانتهاء من الاستعدادات النهائية بها للعمل، لافتا إلى أن المدرسة دخلت الخدمة منذ أسابيع كما تم تسليم الكتب لمراحل kg1 و kg2 والصف الأول الابتدائى.