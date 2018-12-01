شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسح فيروس سي بالمناطق الصناعية في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد الجبلاوي، مدير عام المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، إنه بدأ، منذ قليل، مبادرة «100 مليون صحة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمناطق الصناعية بالمحافظة للكشف على العمال بالمناطق الصناعية.

وأضاف الجبلاوي أن عدد العمال المستهدف الكشف عليهم خلال المرحلة الأولى يصل إلى ٤٠٠عامل وفني، وسوف يتم توزيع لجان وفرق الكشف على جميع المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة خلال فترة الحملة حتى آخر فبراير المقبل.