شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة وخصوصا المناطق الساحلية شمال المحافظة في مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد سقوط أمطار غزيرة صاحبها برق ورعد.

وتوقفت حركة الصيد في البحر الابيض المتوسط للمراكب من بوغاز رشيد في نهاية فرع النيل برشيد وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، حالة الطوارئ في المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات المركزية في ديوان عام المحافظة، وانعقادها بصفة مستمرة لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد على رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات، ومتابعة حالة صفايات الأمطار ومناسيب المياه في الترع والمصارف.