شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالسلام جبر مديرًا لمعهد بحوث البساتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف د. محمد عبدالسلام جبر رئيس قسم بحوث الفاكهة متساقطة الأوراق بمعهد بحوث البساتين مديرا لذات المعهد.

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