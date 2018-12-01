شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للقضاء على فيروس سي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في مختلف الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية ووحدات الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة الحملة القومية للقضاء على فيروس سي ضمن مبادرة الرئيس «حملة 100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية.

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة تستهدف عدد 254 ألف و697 مواطنًا.. من بينهم 113 ألف و364 مواطنا بمركز العريش، 58 ألف و433 مواطنا بمركز بئر العبد، 31 ألف و115 مواطنا بالشيخ زويد، 35 ألف و117 مواطنا برفح، 13 ألف و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل.

وأشار وكيل الوزارة إلى مشاركة 80 فريقا طبيا على مستوى المحافظة بالحملة، موزعين بواقع 30 فريقا في العريش، 29 فريقا في بئر العبد، 8 فرق في الشيخ زويد، 4 فرق في رفح، 5 فرق في الحسنة، و4 فرق في نخل، بجانب 20 فريقًا متحركًا.

أوضح وكيل الوزارة، أنه بدأ توافد المواطنون من سن 18 إلى 65 عامًا على المستشفيات والوحدات الصحية لأجراء الكشف والفحص.. مؤكدًا على أن الفحص والكشف والعلاج من خلال الحملة مجانًا ودون أي مصروفات.

قال وكيل الوزارة أنه تم تخصيص عدد 5 فرق طبية للانتقال إلى تجمعات المنقولين من الشيخ زويد ورفح والمقيمين حاليا في محافظات الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة لعمل المسح الطبى الشامل لهم، وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة وديوان عام المحافظة.

وقال وكيل الوزارة انه سيتم تنظيم مارثون شبابي من أمام الصالة المغطاة بالعريش وحتي المدينة الشبابية بمشاركة محافظ شمال سيناء و500 شاب، يعقبه مؤتمر جماهيري بالمدينة الشبابية للتعريف وحث المستهدفين على المشاركة في الحملة والكشف الطبى في نقطة متحركة بالمدينة الشبابية لجميع المشاركين في المارثون.