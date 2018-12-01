شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز الإسكندرية وتعطل الملاحة لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت، مساء الجمعة، غلق بوغاز الإسكندرية وتعطل الملاحة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.
وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.
وشهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، واستمرت لساعات طويلة صاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة.
شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز الإسكندرية وتعطل الملاحة لسوء الأحوال الجوية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .