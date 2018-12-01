شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز الإسكندرية وتعطل الملاحة لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت، مساء الجمعة، غلق بوغاز الإسكندرية وتعطل الملاحة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

وشهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، واستمرت لساعات طويلة صاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة.